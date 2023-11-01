تهيمن الألوان الترابية على موضة الخريف/ ‏‏الشتاء في 2023/ ‏‏2024م، لتمنح المرأة إطلالة طبيعية تبعث على الشعور بالدفء والأمان.وأوضحت مجلة (Elle)، أن الألوان الترابية هي ألوان مستوحاة من العناصر الطبيعية؛ مثل الأرض والصخور والنباتات، وتتمثل في البني والبيج والتراكوتا والأخضر الزيتوني والأحمر بلون الصدأ والأوكر (أصفر مائل للبني). وأضافت المجلة -المعنية بالموضة والجمال- أن الألوان الترابية تناسب كل أنواع البشرة تقريباً، كونها ألواناً طبيعية، كما أنها تتناغم مع كل الألوان تقريباً، كونها ألواناً محايدة.وأضافت (Elle)، أن الألوان الترابية تتناغم مع الجينز الداكن، كما أنها تبدو في قمة الأناقة والفخامة مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون.