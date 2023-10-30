بعد ثلاثة أيام من حادثة مروعة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي لعدد من السيارات، التي أدت الى مصرع 32 شخصاً وإصابة 63، شهد اليوم (الاثنين) طريق «الإسكندرية - مطروح الساحلي» حادثة مروعة أخرى نتيجة تصادم سيارة خاصة مع سيارة نقل ثقيل عند الكيلو 70، ما أدى الى مصرع جميع من بالسيارة خاصة وعددهم 6 أشخاص، وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي بمرسى مطروح، تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت نجدة محافظة مطروح قد تلقت بلاغاً من أهالي مدينة الحمام، يفيد بوقوع حادثة تصادم بين سيارة خاصة وأخرى نقل ثقيل، بطريق الساحل الشمالي الدولي الرابط بين مطروح والإسكندرية، وتبين أن السرعة الشديدة والضباب «الشبورة» على الطريق وراء الحادثة، وأغلق المرور الطريق وتمت الاستعانة بالونشات لرفع السيارات من على الطريق، وانتقلت القيادات الأمنية بمدينة الحمام وسيارات الإسعاف لمكان الحادثة لرصد ملابساتها، وكذا نقل الضحايا إلى المستشفى، كما تم التحفظ على قائد سيارة النقل السريع للتحقيق معه في ملابسات الحادثة وكيفية وقوعها، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثث الضحايا لذويهم، كما أمرت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول معرفة أسباب الحادثة وكيفية وقوعها.