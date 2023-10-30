أفادت ورقة بحثية جديدة بخطر تجنب الخضروات النشوية لصالح الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويُنظر إليها على أنها مغذية بنفس القدر.ووجد البحث، أن استبدال الخضروات النشوية وتناول الحبوب مكانها ليوم واحد يؤدي إلى انخفاض في المدخول اليومي للجسم بنسبة 21% في البوتاسيوم، و17% في فيتامين ب 6، و11% في فيتامين سي، و10% في الألياف وفق «مديكال إكسبريس».البطاطسالجزرالذرةالشمندر (البنجر)القرع