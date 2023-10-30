نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية في المسجد الحرام. وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً عند الثانية عشرة وخمس دقائق صباح أمس (الأحد)، يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية، وقال: «عند وصول الفريق الطبي تبين أن المبلغ عنها تعاني من بدء حالة الولادة، وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت بتوليد المعتمرة، وتم على الفور نقل الأم والمولود إلى مستشفى أجياد العام، وهما بصحة جيدة».وشدد بلجون، على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «أسعفني»، أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.