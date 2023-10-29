أكد مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أمراض وبائية في مصر، موضحاً أن وجود حالات التهاب سحائي في مصر أمر عادي، ولا قلق منه.

وأوضح تاج الدين في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم (الأحد)، أن حالات الالتهاب التنفسي المرصودة عادية جداً ومتكررة ولا قلق منها، وأعراضها طبيعية وتستجيب للعلاج المنزلي.

من جانبه ذكر مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، أن عدد المصابين المسجلين فعلياً بالالتهاب السحائي ثماني حالات فقط من إجمالي عدد سكان مصر الـ105 ملايين مواطن، وهو معدل إصابة أقل من المعدلات العالمية، موضحاً خلال فعاليات اليوم العالمي لالتهاب السحايا الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، أن مصر لا توجد بها أوبئة ناتجة عن مرض التهاب السحايا، وأن كل ما يثار خلال هذه الفترة هي شائعات تظهر بين أولياء الأمور بالتزامن مع دخول المدارس في كل عام.

والالتهاب السحائي من الأمراض التي تثير حالة من القلق والفزع بين أولياء الأمور، خشية إصابة أطفالهم وأبنائهم بالمدارس والجامعات بالعدوى في هذا الوقت من العام.