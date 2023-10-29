لقي خمسة أشخاص من أسرة واحدة (زوج وزوجته وأولادهما الثلاثة) مصرعهم وأصيب أربعة آخرون اليوم (الأحد)، إثر انهيار منزلهم المكون من ثلاثة طوابق بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى المركزي ورفع أنقاض المنزل، ونقل المصابين لتلقي العلاج.

وانتقل محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، يرافقه مساعد وزير الداخلية اللواء محمد شرباش إلى موقع الحادث للمعاينة، ووجه الفقي بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر المتضررة.

وشكلت النيابة الإدارية بالمحافظة لجنة لمعاينة العقار، وبينت المعاينة أن العقار عبارة عن منزل مكون من ثلاثة طوابق، وهو مبنى قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، وقررت النيابة الإدارية بالمحافظة تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.