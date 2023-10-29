وافق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أن تتيح شركته «سبيس إكس» خدمات «ستارلينك» لقطاع غزة شرط أن يتم توصيل الإنترنت لجهات إغاثة دولية فقط.

وخدمات «ستارلينك» التي تتضمن «الإنترنت الفضائي» أضحت مطلبا شعبيا لأهالي قطاع غزة وداعميهم من الخارج، حيث دشّن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت وسم #starlinkforgaza لمطالبة إيلون ماسك بمد الخدمة للقطاع عقب قطعها من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأكد ماسك أن «سبيس إكس» ستدعم «الاتصال بالإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا».

ما هي خدمة ستارلينك؟

لدى «ستارلينك» أكثر من 3000 قمر صناعي في الفضاء حول العالم، ويتم استخدام التكنولوجيا المدعومة من هذه الأقمار لتوفير خدمة الإنترنت للمنازل الريفية والمناطق المعزولة والنائية.

وتقوم الأقمار الصناعية بإرسال إشارات النطاق العريض إلى المناطق التي يصعب مد كابلات إنترنت قوية إليها.

وتدور أقمار ستارلينك الصناعية بالقرب من الأرض أكثر من الأقمار الصناعية التقليدية.

ففي حين أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العادية تدور على بعد نحو 35000 كيلومتر من الأرض، فإن أقمار ستارلينك الصناعية تدور على بعد 550 كيلومترا فقط من الأرض، مما يوفر إشارة أقوى.

وتقول ستارلينك إنها أول وأكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم تستخدم مدارا أرضيا منخفضا لتوفير إنترنت واسع النطاق قادر على دعم البث والألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو وغيرها.

إنترنت عالي السرعة

وتقول «ستارلينك» إنها من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية المتقدمة وخبرتها العميقة في عالم المركبات الفضائية والعمليات المدارية، فإنها توفر إنترنت عالي السرعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وتوضح أن معظم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تأتي من أقمار صناعية تدور حول الكوكب على مسافة 35786 كيلومترا، ونتيجة لذلك، فإن وقت نقل البيانات ذهابا وإيابا بين المستخدم والقمر الصناعي (المعروف أيضا باسم زمن الوصول) مرتفع.

وارتفاع «زمن الوصول» يجعل من المستحيل تقريبا دعم البث أو الألعاب عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو أو غيرها من الأنشطة ذات معدل البيانات المرتفع.

أما «ستارلينك» فهي عبارة عن كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية التي تدور حول الكوكب بالقرب من الأرض، على ارتفاع نحو 550 كيلومترا، وتغطي الكرة الأرضية بأكملها.

ونظرا لأن أقمار «ستارلينك» الصناعية موجودة في مدار منخفض، فإن زمن الوصول أقل بكثير -نحو 25 مللي ثانية مقابل 600+ مللي ثانية للأقمار العادية.

من يستخدم ستارلينك وما تكلفته؟

وفقا لبي بي سي، تقدم ستارلينك خدماتها للناس والشركات في 40 دولة وفي القارات السبع.

وتبلغ تكلفة الطبق وجهاز التوجيه اللازمين للاتصال بالأقمار الصناعية 599 دولاراً، كما أن هناك رسوم استخدام شهرية تبلغ قيمتها 110 دولارات.

وتخطط ستارلينك لتوسيع تغطيتها بشكل أكبر في العام القادم، في أماكن مختلفة من العالم، حيث لا تكون تغطية الإنترنت جيدة، مثل بعض مناطق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن شركة أمازون تخطط أيضا لوضع الآلاف من أقمارها الصناعية (كويبر) في المدار الأرضي المنخفض، وتقوم شركة «وان ويب» أيضاً بوضع الأقمار الصناعية هناك.