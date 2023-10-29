أنقذت العناية الإلهية 72 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات أغلبهم من فرنسا وألمانيا، إضافة إلى 4 أفراد من طاقمها من الغرق المحقق في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، وذلك أثناء إبحارها في رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر بصعيد مصر، حيث اصطدمت الباخرة بصخرة وسط النيل أحدثت فتحة كبيرة بها، ما أدى إلى تسرب المياه إلى المطبخ والجزء السفلى، وحدث ميل شديد بها أدى إلى غرق جزء من مؤخرة الباخرة.

وانطلقت بعدها صفارات الإنذار لإنقاذ السياح، حيث تحركت قوات الحماية المدنية وباخرة أخرى كانت موجودة بالقرب من الواقعة، وتم إخلاء الباخرة بسرعة شديدة من قبل قوات الإنقاذ، قبل أن تتعرض للغرق بالكامل.

وكان مدير أمن أسوان اللواء مجدي سالم تلقى إخطارا من شرطة العائمات، يفيد بأنه أثناء توجه الباخرة من أسوان إلى الأقصر، وبعد انتهاء زيارة معبد كوم أمبو، وأثناء إبحار الباخرة اصطدمت بصخرة وبدأت المياه تغمرها. وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد المشرف العام على السياحة والآثار بأسوان إنه جرى إنزال جميع النزلاء من الباخرة، وعددهم 72 سائحا من فرنسا وألمانيا، ونقلهم إلى باخرة أخرى لاستكمال برنامجهم السياحي.

وتم عمل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بعد استدعاء ربان الباخرة، للتحقيق معه في سبب الحادث.