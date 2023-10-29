أعلنت صحيفة لوس أنجليس تايمز وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير، العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل الأصدقاء الكوميدي التلفزيوني الأمريكي الشهير في التسعينات، ميتاً عن 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس انجليس.

واستندت الصحيفة والموقع إلى مصادر لم تسمها في إنفاذ القانون في نقل الخبر الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه على نحو مستقل.

وأوضحت شبكة إن.بي.سي الإخبارية نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه للممثل الأميركي الكندي ومصدر بإنفاذ القانون أن بيري عُثر عليه ميتاً بسبب الغرق على ما يبدو في منزله في حي باسيفك بالاسيدس في لوس أنجليس.

وكان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على 10 مواسم، وشاركه في بطولته جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلانك، وليزا كودرو.

ولد بيري في ماساتشوستس وترعرع في أوتاوا مع والدته، وهي صحفية كندية عملت ذات مرة مسؤولة صحفية لرئيس الوزراء السابق بيير ترودو، وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والد بيري.

وانتقل إلى لوس انجليس في عمر الخامسة عشرة للعمل بالتمثيل والكوميديا الارتجالية.

ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن للممثل الأميركي جون بينت بيري.