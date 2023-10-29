يؤكد البروفيسور باري بوجين، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة لوبورو، أن نقص الرفاهية العاطفية للأطفال مثل الحب والسعادة يؤثر بشكل كبير على نموهم، بحسب AU24. ويؤكد، على أن نقص الحب يسبب ضغوطاً عاطفية سامة يمكن أن تضر بالجسم ويعيق النمو، ولا يتعلق الأمر فقط بالجينات والنظام الغذائي وممارسة الرياضة. ويشير بوجين إلى أن الجنس البشري يتطلب روابط اجتماعية وعاطفية قوية، بين الصغار والكبار، وبين الناس من جميع الأعمار، هذه الروابط مطلوبة لتعزيز جميع الوظائف البيولوجية تقريباً، مثل هضم الطعام وامتصاصه في الجسم، ونظام المناعة الجيد، والسعادة العامة والنظرة الإيجابية للحياة.