كشفت أيقونة الموضة العالمية باريس هيلتون، أنها تلقت 45 فستان زفاف من أشهر مصممي الأزياء حول العالم، بمناسبة حفل زفافها من رجل الأعمال كارتر ريوم، الذي أقيم في نوفمبر 2021، واستمر 3 أيام متتالية، مشيرة إلى أنها ارتدت 6 فساتين فقط.وقالت المغنية وعارضة الأزياء الأمريكية، في مقابلة مع مجلة فوغ البريطانية: «في الواقع ارتديت 6 فساتين في حفل الزفاف، فقد كان لدي خيارات واسعة ومتنوعة، كان لدي 45 فستاناً».