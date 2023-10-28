لقي 35 شخصاً مصرعهم، اليوم (السبت)، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، إثر تصادم عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم بعضها الآخر. بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع صحيفة "الأهرام" الرسمية. وأفاد جهاز أمن محافظة البحيرة المصرية أن الحادثة أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 60 آخرين.وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الحادثة أسفرت عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين"، ونقلت عن مصادر بالشرطة قولها :إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات.وذكرت المصادر أنه في الكيلومتر 132 من الطريق السريع، حدث تسرب للزيت من إحدى السيارات، ما أدى إلى تصادمها بشكل كبير مع سيارات أخرى أسفر عن اشتعال النيران في سيارات عدة. ونتيجة للسرعة الزائدة اصطدمت عشرات السيارات، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.وسارعت وزارة الصحة المصرية إلى الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنقل المصابين، موضحة أن الحصيلة الأولية أسفرت عن 45 إصابة، نُقل 40 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون. بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصيلة أولية.وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية مشاهد لاحتراق عدد من السيارات جراء الحادثة، وسط صرخات استغاثة ومسارعة أشخاص لمحاولة إطفاء النيران ومساعدة المصابين.وشهدت مصر حوادث تصادم مماثلة، آخرها حادثة مرورية وصف مروعة، وقع على طريق "الخارجة – أسيوط" جنوبي البلاد أودت بحياة 17 شخصا و29 مصابا، إلى جانب حوادث عدة في قطاع السكك الحديدية للقطارات على مدى سنوات راح ضحيتها المئات بين وفيات وإصابات.