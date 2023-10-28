طور علماء من معهد «نيكولايف» التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، طرقاً جديدة تساعد على تحسين كفاءة ألواح الطاقة الشمسية.

وجاء في منشور لمجلة «Science in Siberia» الروسية اليوم: «تمكن خبراء في المعهد من تطوير طرق جديدة لتصنيع طبقات من فلوريد المغنيسيوم، سيؤدي استخدامها إلى تحسين الخصائص البصرية لطلاء ألواح الطاقة الشمسية وزيادة معامل امتصاص موجات الضوء في تلك الألواح».

وقالت يفغينيا فيكولوفا العالمة وكبيرة الباحثين في معهد «نيكولايف»: «من بين المواد غير العضوية، يتمتع فلوريد المغنيسيوم بأدنى معامل انكسار، وهو مستقر كيميائياً، ومقاوم للإشعاع، وقوي ميكانيكياً؛ لذا يمكن استخدامه لطلاء الطبقات المضادة للانعكاس في الألواح الكهروضوئية وألواح الطاقة الشمسية، بما في ذلك تلك التي تستعمل في الفضاء».

وأوضحت فيكولوفا أن استخدام فلوريد المغنيسيوم على شكل ألواح بطبقات متعددة يمكن من تحقيق الحد الأدنى من الانعكاس في ألواح الطاقة الشمسية، ويساهم في زيادة كمية إنتاج الطاقة التي تولدها هذه الألواح.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العلماء استخدموا فلوريد المغنيسيوم كأساس لطبقة الحماية العليا في ألواح الطاقة الشمسية، وتمكنوا من الحصول على معدل انتقال للضوء في تلك الألواح بنسبة 93%، ويعملون على ضبط سماكات طبقات الحماية وضبط معامل الانكسار فيها للحصول على نتائج أفضل.