يمنح تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد طريقة أبسط للدخول إلى حساباتهم باستخدام ما يعرف باسم مفاتيح المرور، وهو ما يمكن أن يكون بداية النهاية لعصر التحقق من هوية المستخدم عبر كلمات المرور أو التحقق ذي المرحلتين.

ومع استخدام الأسلوب الجديد لتسجيل الدخول المنتظر إضافته في بقية التطبيقات خلال الفترة القادمة، يمكن لملياري مستخدم لتطبيق «واتساب» الدخول إلى حساباتهم بنفس طريقة فتح هواتفهم الذكية سواء باستخدام الرقم السري أو وجه المستخدم أو بصمة الإصبع.

ورغم أنه لم يتضح ما إذا كانت ستتم إضافة هذه الخاصية الجديدة إلى نسخة «واتساب» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، فإن «قوقل» وآبل ومايكروسوفت تعمل على استخدام تكنولوجيا مفتاح المرور كبديل لكلمة المرور في الدخول إلى الحسابات على منصات وتطبيقات هذه الشركات.

وبمجرد تنشيط خاصية مفتاح المرور على أي تطبيق، لا يحتاج المستخدم بعد ذلك لتذكر كلمة المرور أو تأكيد هويته عبر استخدام أسلوب التحقق ذي العنصرين المعقد.

وتقول شركة واتساب - التابعة لمجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي واتساب - إن المستخدم سيحتاج إلى الإصدار أندرويد 9 أو الأحدث، إضافة إلى الارتباط بحساب على «قوقل» مع أحدث نسخة من المتجر الإلكتروني بلاي ستور حتى يستطيع إضافة خاصية مفتاح المرور إلى تطبيق واتساب. كما يحتاج المستخدم لتفعيل خاصية إغلاق شاشة الهاتف.

جاء إعلان «واتساب» عن إضافة الخاصية الجديدة في الوقت الذي أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم إضافة خاصية مفتاح المرور للدخول إلى حسابات التسوق الإلكتروني.

وتظهر هذه الخاصية بالنسبة لبعض مستخدمي أمازون في منطقة «حسابي» تحت فئة «التسجيل والأمن».

يذكر أن تحالف «إف.آي.دي.أو» الذي يضم شركات «قوقل» وآبل ومايكرسوفت هو الذي يطور تقنية مفتاح المرور حتى تظل مستقلة عن أي شركة تكنولوجيا عملاقة بمفردها.