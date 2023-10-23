أظهرت دراسة هندية حقائق صادمة، حول تأثير العمل على الموظف في الشركات على الصحة القلبية.وقام فريق من الباحثين من مستشفى أبولو، بتحليل الفحوصات الصحية الوقائية التي تم إجراؤها لنحو 1.5 ألف موظف في الشركات، وأظهرت النتائج، أن 50% من مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم ومرضى ارتفاع الكوليسترول، كانوا تحت سن 45 عاماً. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو، أن 75% من الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لم يعرفوا أنهم أصيبوا بارتفاع ضغط الدم.وبالمثل، فإن 2 من كل 3 مرضى سكري لم يكونوا على علم بمشكلة السكر في الدم لديهم. إضافة إلى ذلك، كانت هناك نسبة عالية من السمنة ونمط الحياة الخامل بين هؤلاء الموظفين، إذ يعاني 70% من الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، من واحد أو أكثر من عوامل الخطر.يقول طبيب القلب التداخلي، في مستشفيات أبولو الدكتور ديبيش فينكاترامان: «يعد مكان العمل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية ويمارس تأثيراً هائلاً على أسلوب حياتنا وخياراتنا، وبالتالي، أعتقد بشدة أنه من الضروري للشركات إنشاء نهج شامل للتعامل مع صحة الموظف، إن الطريقة التي يتم بها تنظيم أماكن عملنا تدفعنا إلى اتخاذ خيارات معينة في نمط الحياة لها تداعيات طويلة المدى على صحتنا، بما في ذلك صحة القلب».وفي ما يلي مجموعة من الأمور التي تؤثر على صحة القلب لدى الموظفين، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:الجلوس لفترات طويلةالإجهاد البدني والنفسيالنظام الغذائي السيئقلة شرب الماء وسوء الترطيب