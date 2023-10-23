اكتشف علماء من كندا 3 أدوية مقاومة للنعاس أفضل من «الإسبريسو»، وفق «ديلي ميل». وخلال الدراسة، قارن العلماء فاعلية الأدوية: سولريامفيتول، وأرمودافينيل - مودافينيل، وبيتوليسانت. وتبين أن جميعها أكثر فاعلية وتمتاز بتأثيرها الفوري.ووجد العلماء، أن عقار أرمودافينيل - مودافينيل وبيتوليسانت تُحسّن اليقظة بعد شهر من الاستخدام. وأشار الفريق إلى أن الآثار الجانبية للأدوية يمكن أن تشكل مشكلة بالنسبة للمستخدمين. على سبيل المثال، تم ربط سولريامفيتول بزيادة في ضغط الدم.نشرت الدراسة في مجلةAnnals of Internal Medicine.