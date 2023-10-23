أفادت مصادر سلسلة التوريد، أن شركة أبل تعمل مع الموردين لتطوير جهاز آيباد قابل للطي، ويمكن في وقت مبكر من نهاية 2024، أن يبدأ الإنتاج على نطاق صغير.ويشير هذا إلى أن أبل قد تعلن في أواخر 2024، أو أوائل 2025، هذا المنتج. وذكرت التحليلات أن جهاز آيباد الجديد يعد نقطة دخول أبل إلى التصميمات القابلة للطي، وقد تكون الخطوة التالية هي جهاز آيفون القابل للطي.وأطلقت شركات، مثل سامسونغ وهواوي ولينوفو، هواتف ذكية وأجهزة حواسيب قابلة للطي، مع أن شركة أبل لم تتخذ أي خطوة بعد. وكشفت مصادر سلسلة التوريد، أن شركة أبل تعمل منذ أربع سنوات على المنتجات القابلة للطي، وتجري باستمرار تغييرات على التصميم.