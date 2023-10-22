اعتقلت الشرطة في وارسو رجلاً بولندياً تظاهر بأنه تمثال «مانيكان لعرض الملابس» أمام نافذة أحد المتاجر، قبل أن يسرق المجوهرات من مركز التسوق بعد إغلاقه.

وقالت الشرطة في بيانها «وقف شاب يبلغ من العمر 22 عاماً جامداً وهو يحمل حقيبة في يده بلا حراك، متظاهراً بأنه «مانيكان» أمام نافذة متجر، وبهذه الطريقة أراد تجنب تعرضه للكاميرات».

وأضافت «أقدم الشاب على سرقة محل مجوهرات، بمجرد إغلاق مركز التسوق». وبينت أنه «في مناسبة أخرى ذهب اللص إلى مطعم لتناول الطعام، قبل أن ينزلق تحت الستائر الدوارة عند مدخل المتجر لتبديل ملابسه بأخرى جديدة، وبعد ذلك عاد ليتناول المزيد من الطعام، وفي النهاية تم رصده من قبل أفراد الأمن الذين اتصلوا بالشرطة».

وأوضحت تقارير الشرطة أيضاً أن الرجل سرق من مركز تسوق آخر، حيث أخذ أموالاً من آلات الكاشير، وحاول سرقة أشياء أخرى بعد إغلاق المركز، ويمكن أن يواجه المشتبه به 10 سنوات في السجن في حال أدين بالتهم الموجهة إليه، بحسب صحيفة «أي بي سي» الأسترالية.