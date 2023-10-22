على الرغم من أن «فيس بوك»، بدأ ليكون وسيلة للبقاء على اتصال مع الآخرين، إلا أنه تحول إلى منصة تُستخدم الآن لتتبع كل ما يحدث داخل وخارج الدائرة الاجتماعية، ومواكبة الأخبار، وشراء المنتجات، واستهلاك أنواع مختلفة من الوسائط.. بعد أن أصبح نشاطاً يمكن للمستخدمين قضاء ساعات عدة فيه كل يوم بحسب موقع سلاش غير، الذي حدد 5 أسباب تجعلك تفكر جدياً في التوقف عن استخدام مواقع التواصل:جمع الكثير من البياناتالمحتوى السلبيالتأثير على الصحةاضطرابات النومهدر الوقت