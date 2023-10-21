قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول.

دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس أخيرا ، حيز التنفيذ أمس (الخميس) .

لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.

وقال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث «تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة».