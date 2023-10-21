أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن طرح برنامج الدورات التدريبية «MyClass» للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم دورات مبتكرة لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار والمخصصة لتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، في خطوة تدعم توجه المجلس العالمي لإتقان الأفراد للغة الإنجليزية، وتمكينهم من الوصول إلى العديد من الفرص.

ويهدف برنامج «MyClass» إلى الحد من التحديات التي تواجه الدارسين والمتمثلة في الصرامة المرتبطة بجداول الصفوف والمحتوى الدراسي غير الملهم، وذلك من خلال منحهم المزيد من القدرة على التحكم، حيث يسهم البرنامج في تمكين الدارسين الآن لاختيار جداول الصفوف المفضلة لديهم والموضوعات التي يرغبون في دراستها، واختيار المدرسين المفضلين لديهم.

وقال مدير خدمات تعليم الكبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاستن سبينس: «يمكن للطلاب الآن اختيار تاريخ ووقت كل درس حسب احتياجتهم وجدولهم الزمني، دون القلق بشأن تفويت الدرس بسبب ظروف غير متوقعة، وتغطي الدورة مجموعة من 42 درسًا بموضوعات متنوعة، تركز على موضوعات حياتية واقعية مثل السفر والتسوق والاجتماعات وتناول الطعام وغيرها. كما يمكن للطلاب اختيار الدروس المتوافقة مع اهتماماتهم، مما يعزز من مهاراتهم في التحدث والاستماع من خلال المهام اللغوية العملية والتمارين عبر الإنترنت».

ويمكن ترتيب التغييرات قبل بدء الدرس بحد أقصى يصل إلى 24 ساعة، ما يؤمن أقصى درجات المرونة، بالإضافة إلى ذلك، يُمكِنُهم بسهولة اختيار تواريخ وأوقات الصفوف والمواضيع والمعلمين عبر الإنترنت. وتقدم «MyClass» مجموعة متنوعة من الدورات لتلبية ميزانيات واحتياجات الدارسين المختلفة، وكلما اشترى الطلاب المزيد من الدروس، انخفضت تكلفة الدرس الفردي، مما يجعلها مقترحًا أكثر جاذبية.

قصص نجاح

عبر أحد الطلاب المشاركين في برنامج «MyClass» عن رضاه قائلاً: «كانت «MyClass» محوراً في تغيير مسار حياتي، حيث إن تعلم الإنجليزية من خلال «MyClass» لم يفتح أمامي فرصاً جديدة في مجال العمل فقط، بل زاد من معرفتي وتوسعت في دوائر تواصلي الاجتماعي».

وأثنى طالب آخر على برنامج «MyClass» قائلاً: «لقد شهدت تحسنًا كبيراً في لغتي الإنجليزية، وذلك بفضل هذه المرونة، حيث مكنتني التمارين العملية المستندة إلى حالات الحياة الواقعية من إقامة اتصالات مع شركاء أعمال عالميين متعددين بناءً على السيناريوهات الحياتية الحقيقية، ما زاد بشكل كبير من مهاراتي في التواصل في مكان العمل، واليوم، أتحدث بالإنجليزية بثقة لا تتزعزع».

ويقدم برنامج «MyClass»دروساً شخصية وجهاً لوجه، والتي يديرها مدرسون من المجلس الثقافي البريطاني ذوو خبرة عالية ومؤهلات تعليمية معترف بها دوليًا وخبرة تدريس عالمية واسعة.

ويمكنكم الآن الانضمام إلى دائرة الدارسين في الخليج الذين قاموا بتحقيق تغييرات إيجابية في حياتهم من خلال «MyClass». تواصلوا مع فريق خدمة العملاء المخصصين لدينا على الرقم 920003668 أو اتصلوا بنا عبر البريد الإلكتروني على KSAinfo@sa.britishcouncil.org للمزيد من المعلومات حول «MyClass» وانطلقوا برحلتكم نحو النجاح اليوم، لا تنتظروا، فأحلامكم وتطلعاتكم بمتناول يديكم مع «MyClass».