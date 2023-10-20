أوضح كبير الأطباء في عيادة الطب الباطني في عيادة نورمبرغ بألمانيا الدكتور ماركوس جوش، أنه أثناء الضحك تنخفض مستويات هرمونات التوتر النفسي مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويتم إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، ما يسهم في محاربة التوتر النفسي والضغط العصبي ومشاعر الخوف والقلق. وقال إن الضحك يتمتع بفوائد جمّة للنفس والجسد على حد سواء،أهمها:محاربة التوتر والقلقتنشيط الجهاز القلبي الوعائيينشط 80 عضلة في الجسميقوي عضلات الوجه والفكينيزيد الانتباه