وفقاً لنتائج آخر استطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية بحسب 24AE، وصل عدد الطلاب المتغيبين عن المدارس الابتدائية والثانوية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 2021م، وبلغ 244.940 حالة.تخطط مدينة يابانية إلى الاستعانة بالروبوتات داخل المدارس، ضمن مبادرة تهدف إلى منع غياب الطلاب، وتشجيعهم على الذهاب إلى مدارسهم، وتخفيف مخاوفهم النفسية.وتعتزم مدينة كوماموتو، بجزيرة كيوشو (جنوب غربي اليابان) استخدام الروبوتات داخل مدارسها لتسهيل الحضور الافتراضي للطلاب، ومعالجة معدلات الغياب المتزايدة، والناتجة عن الخوف والرهبة والتنمر.وبحسب صحيفة (ماينيتشي شيمبون) اليابانية، تحل الروبوتات محل الأطفال الجدد الذين يشعرون بخوف وقلق من الذهاب إلى المدارس، أو هؤلاء الذين لا يميلون للتفاعل مع الآخرين ولديهم مشاكل نفسية وعقلية، أو أولئك الذين تعرضوا للتنمر، أو غير القادرين على الذهاب إلى المدارس، أملاً في مساعدتهم على التغلب على مخاوفهم، وإعطائهم ثقة في النفس، واستعادة الرغبة في الحضور الشخصي داخل الصفوف.