توصل باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، إلى أن الإناث أقل قدرة على الشفاء من الصدمات الدقيقة المسببة لتمزق الرباط الصليبي للركبة، مقارنةً بالذكور.ويفسر ذلك سبب احتمال تعرض الإناث لتمزق أربطة الرباط الصليبي الأمامي بنسبة 2 إلى 8 مرات أكثر من الذكور؛ وفق (مديكال إكسبريس).وقال الباحث الرئيسي سبنسر شيزني: «تعد تمزقات الرباط الصليبي الأمامي واحدة من أكثر الإصابات شيوعاً، ومن المعروف أن النساء معرضات لهذه الإصابة بشكل خاص».