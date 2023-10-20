قام مجموعة من الباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية الطبية في روسيا، بتطوير دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية مستخلص من عشبة برية شائعة في بعض الدول.وحصل الباحثون على نتائج مقنعة جرّاء الأبحاث التي بدأوا بها منذ أكثر من عشر سنوات، من خلال تطوير نبات عشبي بري يدعى «Avran» (أفران) أو ما يطلق عليه عربياً باسم «نِعْمَة» أو «عشبة الفقراء»، الذي ينتشر في مناطق مختلفة في روسيا، حيث أكد الباحثون أن للعشبة خصائص سامة، ولكنها كانت تستخدم في الطب الشعبي بعد الغليان، ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الأولى.ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية، أن الدواء الجديد المبني على عشبة «أفران» ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية، وأوضح أيضاً أن الأدوية المضادة للأورام المتاحة في الأسواق تعمل على تثبيط الخلايا؛ أي أنها تسبب تدميراً هائلاً للخلايا السرطانية، والذي يصاحبه تسمم شديد بالجسم.ووفقاً لنتائج الدراسة ما قبل السريرية، فإن الدواء يعطي آثاراً جانبية أقل بكثير، ويتحملها الجسم بسهولة، وأن الدواء المستخلص يعتبر الأول من نوعه، ومن المتوقع أنه سينافس أفضل الأدوية المضادة للأورام في العالم.وذكرت الجامعة أن البحث أجري على عشرة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الكبد، والساركوما، وسرطان المبيض وغيرها.ولقد أظهرت التجارب على حيوانات المختبر أن تناول الدواء المستخلص يقلل من معدل نمو الورم بنسبة 70%، وهذه أرقام جيدة جداً، ومن المعروف أن الدواء يعتبر فعالاً إذا كان يمنع نمو الورم بنسبة 30% على الأقل.