تعتزم شركة Meta إطلاق تحديث جديد لتطبيق «واتساب» يمكّن المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام حسابين في الوقت نفسه عند استخدام هاتف واحد.

وقد تسمح الميزة الجديدة لشخص ما بإرسال رسائل سرا من حساب «واتساب» بديل، دون كشفه باستخدام ما يسمى بالهاتف «النسخي» الثاني.

وكان المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ أعلن إطلاق الميزة الجديدة على صفحته على «فيسبوك».

وستصل هذه الميزة لمستخدمي «أندرويد» في الأسابيع المقبلة، بينما سيتعين على مستخدمي «آيفون» الانتظار و«المتابعة».

ولإعداد حساب ثان بمجرد إطلاق الميزة سيحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف ثان وبطاقة SIM، أو هاتف يقبل شرائح SIM المتعددة أو eSIM.

ويتعين عليك بعد ذلك فتح إعدادات «واتساب» الخاصة بك، والنقر فوق السهم الموجود بجوار اسمك، وتحديد «إضافة حساب».

وهناك أيضا خيار لتعيين إعدادات خصوصية وإشعارات مختلفة على كل حساب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من الإشارة إلى أن «واتساب» كان يخطط لإجراء عدد من التغييرات الرئيسية الأخرى على نظامه الأساسي.

وقال WABetaInfo المختص بأخبار «واتساب»: يسعدنا جدا أن نعلن أن واتساب يعمل أخيرا على تحسين واجهة التطبيق من خلال إعادة التصميم. مشيراً إلى أن واتساب يعتزم أيضا إضافة ميزة تسمح للمستخدمين بفرز محادثاتهم باستخدام مرشحين: المحادثات الشخصية والمحادثات التجارية.