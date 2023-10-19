انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية صورة ملتقطة لوصية لطفلة فلسطينية اسمها «هيا»، ذكرت فيها أنها تملك من النقود مبلغاً يقدر بـ45 شيكلاً، وقسمت نقودها على والدتها وأفراد عائلتها من خالاتها وخالها، كما وزعت ألعابها على صديقاتها، وملابسها لبنات عمها، وفي حالة إذا تبقت أي لعبة توزع على الأطفال، وأوصت بأن أحذيتها توزع على الفقراء، ولم يذكر أي شخص شارك في نشر الوصية مصير الطفلة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة من وصية الطفلة هيا، مع جُمل معبرة عن الحزن عما يحدث لأطفال غزة خلال هذه الفترة، كما أعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تضامنهم مع أهالي فلسطين، وخصوصا الأطفال، بعد الصور التي نشرت لهم خلال تعرضهم للمجازر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا صورة الطفل الذي يحمل قطعة من الخبز بيده واستشهد قبل أن يتناولها، إضافة إلى صور العديد من جثث الأطفال الذين استشهدوا منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وكانت قد خرجت عشرات المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في مدن عربية وأوروبية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وما حدث من مجازر بمستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ونتج عنها أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المشفى الذي تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ، وذلك بعد تعرض منازلهم للدمار جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي.