أُخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، الأربعاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني «تهديدات باعتداءات» كما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوضح أن عمليات الإخلاء في مطارات؛ ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات «تبديد أية شكوك» بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

من جهته، أعلن مطار ليل (شمال) عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة. وقال أيضا «فرق أمنية موجودة في المكان».

ونقل تلفزيون «بي إف إم» عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضاً إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون بسبب إنذارات أمنية.

وتعيش فرنسا حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس طعناً بالسكين وإصابة شخصين بجروح بالغة بمدرسة شمال البلاد في 13 أكتوبر الجاري.

وتم إغلاق قصر فرساي (أحد المواقع السياحية الرئيسية في البلاد) أمس الأول لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.