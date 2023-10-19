وجد باحثو مستشفى بورتو أليغري، في البرازيل، أن العلاج بالضحك وسيلة فعالة لتخفيف أعراض أمراض القلب، حسب «روسيا اليوم». وتشير «ديلي ميل»، إلى أن الأطباء حللوا خلال هذه الدراسة بيانات تخص 26 مريضاً متوسط عمرهم 64 عاماً، شُخصت إصابتهم بمرض نقص التروية.وقسّم الأطباء المرضى إلى مجموعتين. عُرضت على أفراد المجموعة الأولى لمدة 3 أشهر أفلام وبرامج كوميدية. أما أفراد المجموعة الثانية فعُرضت عليهم أفلام وثائقية جادة. وأظهرت النتائج، أن كمية الأكسجين التي يمكن أن تضخها قلوبهم ارتفعت لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10%. كما تحسنت لديهم مرونة الأوعية الدموية.