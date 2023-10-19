أقدم رجل ثمانيني على حبس نفسه 55 عاماً، بسبب خوفه من النساء.وكشف كاليتشي نزامويتا، وهو من سكان رواندا، ويبلغ من العمر 71 عاماً، أنه ظل على مدى السنوات الطويلة ساجناً نفسه داخل بيته، مؤكداً أن خوفه من النساء هو الذي دفعه إلى ذلك التصرف الغريب، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «فايننشال إكسبريس».وأوضح نزامويتا، أنه أقام سياجاً هائلاً يبلغ ارتفاعه 15 قدماً، مشيراً إلى أنه كان يهدف إلى ضمان عدم تمكن أي امرأة من اختراق مكان إقامته.وذكرت إحدى جاراته، أنه نادراً ما يغادر منزله منذ طفولته، موضحةً أنها كانت تزوّده بالمواد الغذائية الأساسية ولو عن بُعد، وأثبتت التقارير الطبية، أن الرجل المسنَّ يعاني بالفعل من حالة نفسية تُعرف باسم «رهاب النساء»، مؤكدةً أنه نوع من الخوف غير العقلاني تجاه النساء.