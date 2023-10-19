اضطرت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد وأفراد عائلتها، بما في ذلك شقيقتها بيلا حديد، إلى تغيير أرقام هواتفهم، وسط التهديدات الصريحة التي تتلقاها العائلة، بعد مشاركتها منشورات أظهرت خلالها دعمها لفلسطين، وسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المشتعل حالياً.وكتبت جيجي، منشوراً، عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستغرام، قالت فيه: «إن إدانة الحكومة الإسرائيلية لا تعني معاداة للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس»، ما عرض جيجي، لانتقادات شديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية.وقالت مصادر لموقع «تي إم زي»، إن عائلة جيجي، تلقت تهديدات مروعة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم، بعد تسرب أرقامهم عبر الإنترنت.