كشف مدرب اللياقة البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر، أن الشعور بألم العضلات بعد ممارسة الرياضة ينجم عن ممارسة التمارين بشكل مكثف أو ممارسة تمارين جديدة، إذ تتعرض العضلات في هذه الحالات لشد كبير، ونصح بـ5 خطوات لمواجهة ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة، هي:التدليك اللطيف للعضلاتمعالجة العضلات بأسطوانة الفومرياضات قوة التحمل (السباحة،‏ الدراجات)تسخين العضلات وتبريدهااستخدام اللصقات الحرارية