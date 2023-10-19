كشف مدرب اللياقة البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر، أن الشعور بألم العضلات بعد ممارسة الرياضة ينجم عن ممارسة التمارين بشكل مكثف أو ممارسة تمارين جديدة، إذ تتعرض العضلات في هذه الحالات لشد كبير، ونصح بـ5 خطوات لمواجهة ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة، هي:
التدليك اللطيف للعضلات
معالجة العضلات بأسطوانة الفوم
رياضات قوة التحمل (السباحة، الدراجات)
تسخين العضلات وتبريدها
استخدام اللصقات الحرارية
التدليك اللطيف للعضلات
معالجة العضلات بأسطوانة الفوم
رياضات قوة التحمل (السباحة، الدراجات)
تسخين العضلات وتبريدها
استخدام اللصقات الحرارية