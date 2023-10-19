استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر إمارة المنطقة بمحافظة جدة أمس (الأربعاء)، رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على صحيفة سعودي جازيت الزميل جميل الذيابي، والمدير العام الزميل عبدالله الحسون، يرافقهما نائب رئيس التحرير عبدالله عبيان، ومساعد رئيس التحرير خالد صائم الدهر، وعدد من قيادات الصحيفة.وأكد الأمير بدر بن سلطان أن المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة على كافة الأصعدة، وذلك لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من رعاية واهتمام في سبيل راحة المواطن، مشيراً إلى التطور السريع الذي تشهده بلادنا تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وما تحققه من إنجازات متواصلة.بدوره، عبّر الزميل جميل الذيابي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على حفاوة الاستقبال والدعم المتواصل الذي يقدمه للإعلام والإعلاميين في منطقة مكة المكرمة.