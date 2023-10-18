يتوقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون الأقدم، ووفقاً للمنصة، فإن التطبيق يريد التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، إضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي. ووفقاً للمذكرة الرسمية الخاصة بواتساب، «لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم التي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب».وتتضمن بعض الهواتف الذكية القديمة هواتف ذكية قديمة تعمل بنظام Android: مثل «نيكزس 7» و«آيفون 5» و«آيفون 5 سي» و«اركوس 53 بلاتينيوم» و«جراند إس فليكس زد تي إي» و«جراند إكس كواد V987 زد تي إي» و«اتش تي سي ديزاير 500» و«هواوي التصاعدي»، و«هواوي التصاعدي D1» و«اتش تي سي وان» و«سوني إكسبيريا زد» و«إل جي أوبتيموس جي برو» و«سامسونج جالاكسي نيكزس» و«موتورولا درويد رازر» و«سوني إكسبيريا S2» و«موتورولا شووم» و«سامسونغ جالاكسي تاب 10.1» و«آسوس Eee» و«أيسر آيكونيا تاب A5003» و«اتش تي سي ديزاير اتش دي» و«إل جي أوبتيموس 2X» و«سوني إريكسون إكسبيريا آرك3».