انتهك الملياردير إيلون ماسك، القانون بعدما طرد موظفة انتقدت سياسة العودة للعمل من المكتب.وزعم المجلس الوطني لعلاقات العمل في أول شكوى رسمية ضد شركة «إكس»، أنه تم طرد مهندسة برمجيات في الشركة بعد فترة قصيرة من استحواذ ماسك على الشركة قبل عام.وأقال ماسك الموظفة التي تدعى «ياو يو»، بعد محاولتها تنظيم موظفي الشركة الآخرين الذين كانوا محبطين من التغييرات المفاجئة من جانب ماسك لمتطلبات العمل داخل الشركة.ووفقاً للمجلس الوطني لعلاقات العمل، أرسل الملياردير الأمريكي مالك «إكس»، رسالة إلى موظفي الشركة قال فيها: إذا كان بإمكانك الحضور إلى المكتب لكنك لا تأتي، فإن استقالتك مقبولة.ودفعت تلك الرسالة العديد من الموظفين للتعبير عن غضبهم وخوفهم من التوجيه بالعودة إلى المكتب على الفور.وتفاعلت يو مع تلك الرسالة بمنشور على «إكس»، حثت فيه زملاءها بعدم الاستقالة، وتفاعل عدد كبير من موظفي الشركة مع تلك الرسالة، لتتم إقالتها بعد كتابة هذا المنشور بخمسة أيام، إذ تم اتهامها بأنها انتهكت سياسة غير محددة داخل الشركة.