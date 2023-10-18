يسعى الكثيرون إلى التخلص من دهون البطن الزائدة بالبحث عن منتجات التنحيف، والوصفات التي يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة، بما في ذلك المشروبات الطبيعية.في ما يلي مشروبات يابانية نشرها موقع AE24 ، يمكن أن تساعد في إدارة الوزن وتحسين الترطيب، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل دهون البطن، نقلاً عما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.(الماتشا) الشاي الأخضر(موغيتشا) شاي الشعير(أومبوشي) خل البرقوق(أوجيرو) العصير الأخضر(الشيراتاكي) مياه النودلز