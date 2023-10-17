طردت صحيفة الغارديان البريطانية رسام الكاريكاتير ستيف بيل لنشره رسماً كاريكاتيرياً لنتنياهو، دون أن تشفع له سنوات خدمته الطويلة في المجلة، إذ قضى فيها أكثر من 40 عاماً.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بيل قوله إنه تم طرده من «الغارديان» بسبب نشره رسماً كاريكاتيرياً جديداً مرتبطاً بإسرائيل، وإن الصحيفة أبلغته أنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله، بعد أن قدم رسماً ساخراً مثيراً للجدل لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر فيه وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطاً على بطنه المكشوف ويجهز قطعة على شكل غزة لذبحها.

واعتبر نقاد ومحللون ذلك إشارة إلى شخصية «شيلوك» المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير «تاجر البندقية» الذي يطلب رطلاً من اللحم من شخص لا يستطيع سداد ديونه.

وبين بيل عبر حسابه على «X» أنه بعد عرض الرسم تلقى مكالمة هاتفية من الصحيفة مع رسالة غامضة بشكل غريب، فيما أكد متحدث باسم الصحيفة الليلة الماضية أنه لن يتم تجديد عقد بيل.

ودافع بيل عن الرسم وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، مشدداً على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتيري من الستينات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.