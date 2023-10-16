كشف مسؤولو الصحة في كينيا السر وراء إصابة أكثر من 100 طالبة بمرض غامض الأسبوع الماضي، جعلهن عاجزات عن السير ويبدون وكأنهن مصابات بالشلل، ما أجبر السلطات على التفاعل الفوري مع حالاتهن ونقلهن إلى المستشفيات لأخذ عينات منهن ومعرفة المسببات.

حيث أصيب أكثر من 108 طالبات من مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات في بلدة موسولي، بضعف في الأطراف وواجهن صعوبات في المشي مع رعشة في الجسم، فيما أعلن مسؤولو الصحة أن الطالبات اللاتي تم إدخالهن إلى المستشفيات تم التأكد من إصابتهن بالهستيريا بسبب اختبارات نهاية العام.

ووفقا لموقع «إن تي في» الإخباري الكيني، قال المدير التنفيذي للصحة في مقاطعة كاكاميغا، الدكتور برنارد ويسونغا، إن الطالبات عانين من مشكلات نفسية بعد أن فشلت الفحوصات التي أجريت في معهد البحوث الطبية الكيني في كيسومو ونيروبي، في اكتشاف أي مسببات للأمراض في العينات المأخوذة من الطالبات، حيث تم نقل الطالبات إلى أربعة مستشفيات داخل المقاطعة وجمع العينات منهن، ونقلها إلى المختبرات الحكومية، حيث تم إجراء الاختبارات، إلا أن النتائج أظهرت أنهن لم يعانين من أي مرض.

وقال الدكتور ويوسنغا: يشير هذا إلى التحدي النفسي الذي كان من الممكن أن يكون مدفوعا بالذعر، حيث من الممكن أن يصاب الطلاب بالذعر وتصاب أطرافهم بالضعف ويصبحون غير قادرين على الحركة، وتتم معالجة هذه المشكلة بالتوجيه والإرشاد.

فيما نقلت «ديلي ميل» البريطانية حديث وزير التعليم في أبرشية كاكاميغا الكاثوليكية بونيفاس كيباكي، إلى وسيلة الإعلام المحلية ACI Africa، حيث قال إنه تم فحص الطالبات في المستشفيات وتبين أنهن خاليات من العدوى، وقال: «لقد جاءت النتائج الطبية بنتائج سلبية. لا يوجد مرض. إن الأمر يتعلق بمسألة نفسية أكثر».