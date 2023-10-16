يواصل الإعلامي السعودي عبدالله المديفر ظهوره مجدداً، من خلال إطلالته في الموسم الجديد من برنامجه «في الصورة»، الذي يقدمه بشكل أسبوعي على قناة روتانا خليجية.

ويتناول البرنامج أهم الموضوعات والقضايا التي تهم المشاهدين في السعودية، حيث يُعرض بشكل أسبوعي على روتانا خليجية وإذاعة روتانا FM، كل يوم اثنين في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحاور المديفر على مدى ساعة ونصف الساعة في كل حلقة من الموسم الجديد، مجموعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في السعودية، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليضع جمهوره العريض في الصورة من أهم الأحداث التي تشهدها السعودية في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة، من خلال نقل أسئلة واستفسارات تشغل المواطنين والمواطنات للضيوف في ما يتعلق بأحدث المستجدات على الساحة المحلية، وإدارة الحوار والنقاش بكل شفافية وجرأة ووضوح، وبأسلوب هادئ وسلس.

وحظيت الحلقات الأولى من برنامج «في الصورة» بمتابعة واسعة من المشاهدين على روتانا خليجية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واستضاف فيها المديفر الدكتور برنارد هيكل الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى في افتتاحية الموسم، والدكتور رجا المرزوقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، وكذلك المهندس سامي الحصين الرئيس التنفيذي لشركة إبداعات، إضافة إلى الدكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال والمراهقين والباحث في مجال تعزيز بيئة العمل الصحية.