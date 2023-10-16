يدشن الفنان محمد عبده، موسم «هلا خورفكان» الغنائي، بحفلة فنية ساهرة في 4 نوفمبر، في إمارة الشارقة، واختارت إدارة المدرّج التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بحسب البيان، أن ينطلق «هلا خورفكان» هذا العام بحفل لـ«فنان العرب» نزولاً عند رغبة الجماهير، بعد النجاح الباهر الذي حققه حفله الشهير في ختام موسم 2022.وسيكون الحفل ضمن أمسيات فنية وثقافية متعددة، وسيقدم خلاله عرضاً استثنائياً يمزج بين أعماله القديمة وأغانيه الحديثة، التي تختزل مسيرة أكثر من 6 عقود، أثرى خلالها المكتبة الموسيقية العربية بالمئات من الأعمال الخالدة.