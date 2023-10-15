عادت الإعلامية اللبنانية جومانا بوعيد لتطل على جمهورها من جديد عبر شاشة LBC الفضائية التابعة لمجموعة قنوات روتانا، من خلال الموسم الثاني من برنامجها «يلّا نحكي»، الذي انطلقت أولى حلقاته هذا الأسبوع، ليتم عرض حلقاته أسبوعياً كل يوم أحد في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويواصل برنامج البودكاست الذي حقق حضوراً كبيراً في موسمه الأول، تقديم مجموعة من القصص والحكايات، في قالب وأسلوب وشكل ومضمون جديد على الصعيد العربي.

وتستضيف جومانا بوعيد في الموسم الجديد من «يلّا نحكي» عدداً من المشاهير والنجوم المؤثرين في العالم العربي، ضمن سلسلة من اللقاءات الحصرية، والحوارات غير التقليدية الصادقة والصريحة، التي تقدم مضموناً مختلفاً وتسلط الضوء على القصص الملهمة والمؤثرة في حياتهم، وتكشف تفاصيل وأسراراً وجوانب خاصة في مسيرتهم المهنية.