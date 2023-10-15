توفيت مسنة أمريكية تبلغ من العمر 104 أعوام قبل يومين، وذلك بعد أيام قليلة من قفزها بالمظلات ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ودخلت دوروثي هوفنر، وهي امرأة من ولاية شيكاغو الأمريكية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق، بعدما نفذت قفزتها الأخيرة بالمظلة مطلع أكتوبر الجاري.

وقالت صديقة هوفنر المقربة، وتدعى جو كونانت، إن الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو عثروا عليها متوفاة صباح الاثنين، مضيفة: «على ما يبدو أن هوفنر توفيت أثناء نومها ليلة الأحد».

وحكت كونانت، وهي ممرضة، أنها التقت بالسيدة هوفنر منذ عدة سنوات عندما كانت تعمل مقدم رعاية لمقيم آخر في مركز رعاية كبار السن، مضيفة: «كانت تتمتع بطاقة مذهلة وظلت حادة عقليًا».

وتابعت: «لقد كانت لا تعرف الكلل واستمرت في المضي قدمًا»، مستطردة: «لم تكن شخصًا يأخذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر، أو لا يحضر لأي وظيفة أو عشاء أو أي شيء آخر. لقد كانت دائمًا هناك، حاضرة بالكامل. لقد استمرت في ذلك دائمًا».

في الأول من أكتوبر 2023، نفذت هوفنر قفزة بالمظلة ما مكنها من كسر الأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص سنا يقفز بالمظلات في العالم.

وقفزت دوروثي من طائرة من ارتفاع 13500 قدم (4100 متر) في Skydive Chicago في أوتاوا، إلينوي، على بعد 85 ميلاً (140 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو.

وقالت هوفنر للحشد المبتهج بعد لحظات من الهبوط: «العمر مجرد رقم». ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها من طائرة، فقد حدث ذلك عندما كان عمرها 100 عام.