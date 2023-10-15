امرأة بريطانية عمرها 107 أعوام، ولا تزال تتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية، جعلتها تحتفل بعيد ميلادها، فلم تنل السنين من ذاكرتها شيئًا، ولم تعرف أمراض الشيخوخة لجسدها طريقًا، وأطفأت إدنا ولمسلي شمعة عيد ميلادها اليوم، لتصبح أكبر معمرة في لانكشاير بإنجلترا، وذلك بعدما رأت 5 ملوك بريطانيين، وعاشت حربين عالميتين، ونجت من وباءين عالميين.

«أشعر بالسعادة لحضوري الحروب العالمية، ولم أتوقع أن أكون على قيد الحياة خلال حربين عالميتين»، بهذه الكلمات عبرت عن فرحتها بعيد ميلادها، قامت إدنا وزوجها الراحل كليفورد بتربية ثلاثة أطفال معًا، «أندرو وأدريان وأليسون»، ولديها سبعة أحفاد «كريستوفر وستيفن ونيكولاس وفريد وأليس وجاك وفين»، وهي أيضًا واحدة من الأشخاص القلائل الذين تعرضوا لجائحتين، إذ عاشت خلال موجة الإنفلونزا الإسبانية في 1918-1919 وأخيرًا «كوفيد»، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حب الشعر والقصائد والقراءة

تحب «إدنا» القراءة والشعر والكلمات المتقاطعة وإلقاء القصائد، واستمتعت باليوجا في التسعينيات من عمرها وكانت شغوفة بالسفر، إذ زارت فيينا ودوسلدورف والهند، بحسب كلير روثويل، منسقة أنشطة بيندل بروك: «تتمتع بذاكرة مذهلة طويلة المدى، وهي قادرة على إلقاء الشعر كلمة بكلمة، وتتمتع بعين ثاقبة وروح الدعابة ويسعدني للغاية أن أكون معها، وهذا هو سر إدنا ولمسلي البالغة من العمر 107 أعوام».