بعدما أثار كيس أسود مريب في مرحاض الطائرة الذعر بين الركاب، عادت طائرة كانت متجهة من بنما إلى تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية أدراجها إلى مطار توكومين الدولي في مدينة بنما، بعد اشتباه بوجود قنبلة، وبعد أن تم إنزال الركاب البالغ عددهم 144 شخصاً، تبين أن التهديد كان إنذاراً كاذباً.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أن الرحلة عادت أدراجها بسبب «إنذار بوجود قنبلة». وعند العودة إلى المدرج، عُزلت الطائرة ونزل الركاب منها ثم دخل عناصر من وحدة الشرطة المتخصصة في المتفجرات لمعاينة الكيس.

وقال رئيس إدارة أمن المطار خوسيه كاسترو «بعد عمليات تحقق أجرتها الشرطة، تبيّن أنّ ما أثار المخاوف هو عبارة عن حفّاض للبالغين وُضع بإحكام داخل كيس أسود».

وكبرهان على ذلك، نشرت الشرطة صورة للحفّاض داخل الكيس الأسود عبر منصات التواصل الاجتماعي.