قبضت الشرطة البريطانية على عصابة من اللصوص المتباهين الذين سرقوا سيارات بقيمة أكثر من مليون جنيه إسترليني (نحو 1.2 مليون دولار) وتفاخروا بجرائمهم على منصة «Tik Tok».

وسرقت العصابة المكونة من ستة أشخاص (أربعة رجال ومراهقَين) 45 مركبة في جميع أنحاء برمنغهام وستوربريدج وسوليهول وكوفنتري ووارويكشاير (في المملكة المتحدة) بين مارس 2022 ومايو 2023.

واستهدفت العصابة -وفقا لصحيفة «ديلي إكسبرس»- التي كان العديد من أفرادها لا يزال يعيش مع أهله، المنازل في جميع أنحاء البلاد لسرقة مفاتيح السيارات ذات القيمة العالية بما في ذلك سيارات BMW وأودي ومرسيدس.

وحمل الأفراد أسلحة مختلفة، وفي إحدى الحوادث التي وقعت في كينغز نورتون، برمنغهام، هددوا بطعن صاحب المنزل إذا لم يسلم مفاتيح سيارته. وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها المجموعة على المنصة في فبراير 2023 بعضهم وهم يرتدون أقنعة ويقتحمون أحد الممتلكات قبل سرقة سيارة هيونداي وقيادتها أثناء التصوير بسرعات تتجاوز 100 ميل في الساعة.

وتم القبض على اثنين من أعضاء المجموعة، وكان عمرهما 16 عاماً فقط في ذلك الوقت، في مايو 2023 بعد الإبلاغ عن سيارة مشبوهة في برمنغهام.

وعثرت الشرطة بالداخل على رذاذ الفلفل والأقنعة ومجموعة أخرى من مفاتيح سيارات BMW المسروقة.

كما تم القبض على العصابة بأكملها في يونيو 2023، حيث عثرت الشرطة على تسجيلات لعمليات السطو التي تم ارتكابها، ومقاطع فيديو للسيارات المسروقة، وعمليات بحث عبر الإنترنت.