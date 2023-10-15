انشغل محبو الممثلة العالمية الشهيرة إيمي واتسون أمس بصور لها إثر خروجها من مطعم بصحبة مدرس اللغة الإنجليزية السوري حسن العقاد، الذي تحول إلى كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان.

فقد التقطت عدسات الكاميرا نجمة «هاري بوتر» البالغة من العمر 33 عاماً، تخرج باسمة من مطعم Cecconi's الإيطالي الراقي في مايفير غرب لندن، بصحبة العقاد، الذي كان قد وصل إلى المملكة المتحدة على متن زورق هجرة عام 2015 بعد رحلة استغرقت 87 يوماً للوصول إلى أوروبا.

وقال أحد الشهود -وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية- «لقد بديا مرتاحين للغاية»، فيما أكد العقاد أنها «خارج نطاق اهتمامه».

وتربط بين الناشط السوري والنجمة الشهيرة علاقة صداقة متينة منذ العام 2017، عندما التقيا في إيطاليا خلال إحدى المناسبات.

وحينها كتب العقاد البالغ من العمر 35 عاماً في مذكراته «الأمل وليس الخوف» عبارة نشرتها واتسون لاحقاً على نادي الكتاب الخاص بها على إنستغرام «قدت السيارة مع إيمي واتسون عبر الريف المذهل».

كما وصف تجربته تلك حينها بالمذهلة والسريالية. ومنذ تلك اللحظة نمت صداقتهما في المملكة المتحدة، حيث قدمته إيمي لأصدقائها، وفق ما كتب في مذكراته.

يذكر أن العقاد كان قد فاز عام 2017 بجائزة البافتا عن سلسلته الوثائقية «رحلتنا إلى أوروبا»، على قناة «بي بي سي 2».