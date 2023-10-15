على مدار 24 عاماً من الزواج، جدد لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام، عهوده مع زوجته المغنية السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا، وأهداها 15 خاتم زواج، بتصاميم مختلفة، بلغت قيمتها 36.6 مليون دولار حوالى 137 مليون ريال.سلطت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، في تقرير لها، عن هدايا الزوج الثري الذي تقدر ثروته بنحو 453 مليون دولار، على خلفية عرض الحلقة الأولى من المسلسل الوثائقي بيكهام، الذي يتناول حياة الثنائي الشهير وقصة حبهما المستمرة منذ 20 عاماً.وعبّر ديفيد (48 عاماً)، عن سعادته بهذا الزواج الذي أثمر عن أربعة أبناء، بإنفاقه ملايين الدولارات على مجموعة مجوهرات فاخرة لفيكتوريا، بدءاً من خاتمها الماسي الأول الذي بلغ ثمنه حوالى 84 ألف دولار، وصولاً إلى خاتمها الشهير المرصع بحجر ياقوت ضخم 5.3 مليون دولار.