وجد استطلاع حديث أن زوجين من كل ستة أزواج، يضطران للنوم بغرف منفصلة، بسبب الشخير، أو الاستيقاظ المستمر أثناء الليل، أو التململ والشعور بالتوتر والقلق.وشمل الاستطلاع؛ الذي أجرته شركة سامسونغ؛ بهدف تحسين جودة النوم للأزواج، وفهم عادات نومهم، 2000 شخص بالغ متزوج.واعترف 15% من الأزواج المستطلعة آراؤهم، أنهم ينامون بشكل دائم في أسرة أو غرف منفصلة، بالاتفاق بين الطرفين، في حين 9% يختار القيام بذلك مرتين على الأقل أسبوعياً.ويعتقد أن 24% من الأزواج، أنهم متوافقون في مسألة النوم مع بعضهم البعض، إلا أن الاختلافات في تفضيلات وقت النوم تلعب دوراً في كيفية النوم وتحسين جودته.وأشار الاستطلاع إلى أن الشخير كان السبب الرئيسي بنسبة 71% بحسب (AE24).