يعدُّ ارتفاع ضغط الدم قاتلاً صامتاً إذا لم يتم علاجه؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى.ويمكن لتغييرات نمط الحياة والتغييرات الغذائية، أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، فيما خمسة أطعمة تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وفق ما أوردت صحيفة (تايمز أوف إنديا):الزباديالموزالتوتالخضار الورقية والبروكليالثوم