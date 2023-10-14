اهتمت وسائل الإعلام باعترافات رجل أمريكي بشأن سرقته زوجًا من النعال الحمراء الياقوتية التي ارتدتها الممثلة جودي جارلاند في فيلم «ساحر أوز». وكشفت التفاصيل أن تيري جون مارتن اعتقد أن النعال تحتوي على جواهر حقيقية، ولكنه تفاجأ عندما أخبره مشترٍ للبضائع المسروقة أنها مصنوعة من الزجاج. ووفقًا لمحاميه، فإن مارتن يعاني الآن من صحة سيئة ويواجه الموت.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعتبر النعال الحمراء الياقوتية من بين أربعة أزواج فقط متبقية من فيلم «ساحر أوز» الذي صدر في عام 1939، وكانت جودي جارلاند تلعب دور دوروثي، وهي الشخصية الرئيسية التي ترتدي النعال وتنقر على كعبها ثلاث مرات مرددة عبارة «لا يوجد مكان مثل المنزل» للعودة إلى موطنها الأصلي.

النعال الحمراء الياقوتية المسروقة

وتتميز النعال المسروقة بترتر ياقوتي وأقواس مصنوعة من الخرز الزجاجي، وكانت جارلاند تستخدمها خلال تصوير المسرحية الموسيقية، وتمت إعارة النعال إلى متحف جودي جارلاند في ولاية مينيسوتا، حيث وُلدت الممثلة، قبل أن تتم سرقتها في عام 2005، كما تم العثور على النعال المسروقة بعد 13 عامًا في عملية استعادة مثيرة قادها فريق الجرائم الفنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي مايو، تم اتهام مارتن بسرقة النعال ووُجهت له لائحة اتهام من قِبَل المدعين الفيدراليين.

يذكر أن مارتن، الذي سبق وأن أدين بتلقي بضائع مسروقة في الماضي، لا يزال حراً حتى صدور الحكم النهائي بحقه. ووفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية، قد يواجه مارتن فترة سجن تتراوح بين 8 و10 سنوات.